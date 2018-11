Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio, oggi Wall Street sarà chiusa

Valeria Panigada 22 novembre 2018 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero poco mosse, dopo che ieri sera Wall Street ha chiuso in moderato rialzo, approfittando del rimbalzo dei tecnologici, alla vigilia del Giorno del Ringraziamento (oggi i listini americani rimarranno chiusi, mentre domani saranno aperti solo mezza giornata per il Black Friday). Questa mattina in Asia, Tokyo ha archiviato la sessione in rialzo dello 0,65%, ma sui listini azionari cinesi prevale la cautela, in attesa di capire come andrà l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump nel meeting del G20 che si terrà a Buenos Aires, dal 30 novembre all'1 dicembre, per evitare l'escalation della guerra commerciale.Un'altra fonte di tensione è il caso Italia con la bocciatura da parte della Commissione europea della Manovra e l'avvio della procedura di infrazione a causa della violazione della regola del debito. Tra gli appuntamenti odierni, si segnala la chiusura della quattordicesima emissione del Btp Italia con la giornata dedicata agli investitori istituzionali. L'agenda macro è povera di appuntamenti, complice la chiusura di Wall Street. Si segnala la fiducia dei consumatori dell'Eurozona e la pubblicazione da parte della Banca centrale europea dei verbali dell'ultima riunione.