Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio

12 aprile 2019

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero avviare quest'ultima seduta della settimana sulla parità, in una giornata caratterizzata dall'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, con i conti di JP Morgan e Wells Fargo. La nuova tornata di conti potrebbe spazzare via le inquietudini per l'economia mondiale. La revisione al ribasso delle stime di crescita da parte dell'Fmi e l'apertura di un nuovo fronte di tensione commerciale, Usa-Ue, hanno alimentato la prudenza tra gli investitori.Non solo. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Der Spiegel, il governo tedesco avrebbe dimezzato la previsione di crescita della Germania per il 2019, portandola dal +1 al +0,5%. Questa revisione, che dovrebbe essere ufficializzata mercoledì prossimo, sarebbe dovuta al calo delle esportazioni. Oggi, attenzione al dato sulla produzione industriale dell'Eurozona.Per quanto riguarda l'Italia, non sono previste indicazioni macro, mentre per la finanza sono in programma le assemblee di Fca, Ferrari e Ubi Banca. Sulle banche ieri è tornata a parlare Christine Lagarde la direttrice del Fondo monetario internazionale, esortando sforzi ulteriori per rafforzare il sistema. La Lagarde ha sottolineato l'importanza di continuare a percorrere la strada della riduzione dei crediti deteriorati.