Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio

Valeria Panigada 24 agosto 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio di seduta piatto a Piazza Affari e sulle Borse europee in attesa del discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole. Sui mercati tiene banco anche la situazione politica intorno a Donald Trump dopo gli ultimi sviluppi che hanno coinvolto il suo ex avvocato Michael Cohen e l’ex manager della campagna elettorale Paul Manafort. Intanto si sono conclusi ieri a Washington i negoziati tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. Le due maggiori economie mondiali hanno scambiato opinioni costruttive ma non è stato raggiunto nessun accordo che possa sbloccare la situazione. Entrambe le parti si sono dette comunque disponibili a mantenere i contatti aperti per il futuro. In calo la piazza di Shanghai e Hong Kong, mentre la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo (Nikkei +0,85%) grazie all'indebolimento dello yen nei confronti del dollaro.L'Italia continua a preoccupare i mercati per il possibile sforamento dei target di bilancio nella manovra 2019 che dovrà essere approvata dal governo questo autunno. Intanto si inaspriscono i toni tra Roma e il resto d'Europa per la questione migranti. Oggi non sono previsti dati macro di rilievo per quanto riguarda l'economia italiana, mentre a livello societario da monitorare Banca Carige che ha presentato una nuova lista per il Cda. L'attenzione rimane alta anche su Atlantia in attesa di sviluppi.