Piazza Affari e Borse europee previste in rosso in avvio, oggi Wall Street rimarrà chiusa

Si prevede un avvio in deciso ribasso per Piazza Affari e le principali Borse europee, in scia alle vendite di Wall Street, dove il Dow Jones ieri sera è crollato di ben il 3,1% a 25.027,07 punti, soffrendo la seduta peggiore dallo scorso 10 ottobre. L'azionario a stelle e strisce è peggiorato dopo le dichiarazioni rilasciate da Jeffrey Gundlach, ceo di DoubleLine Capital, secondo il quale l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".A pesare anche i dubbi sulla capacità della Cina e degli Stati Uniti di arrivare a sanare le loro divergenze sul commercio, in questo periodo di tregua sui dazi di 90 giorni. Boom dell'indice Vix (l'indice della paura), volato di oltre +26% a 20,74 punti, dopo aver testato il record dallo scorso 23 novembre, a 22,65. Le tensioni si sono trasferite questa mattina sui listini asiatici, che hanno imboccato la via dei ribassi, con Tokyo che è riuscita a limitare le perdite chiudendo in calo di circa mezzo punto percentuale.In un contesto globale incerto, in Italia continua a tenere banco la questione Manovra. Il Commissario europeo al bilancio, Gunther Oettinger, spera che l'Italia presenti un nuovo piano di bilancio nella giornata di oggi. Secondo Oettinger la Manovra italiana, nel complesso, "è pericolosa per l'Italia e l'Eurozona". Intanto prosegue il dibattito in Aula su una possibile revisione delle legge di bilancio che possa andare incontro alle richieste dell'Unione europea ed evitare l'avvio della procedura di infrazione.Oggi dal fronte macro sono in arrivo gli indici Pmi servizi dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona, dopo quelli sulla manifattura di inizio settimana. Tra le altre indicazioni, l'agenda macro odierna prevede le vendite al dettaglio dell'Eurozona. Si segnala che oggi Wall Street resterà chiusa per il lutto nazionale indetto dal Presidente Trump per la morte di George Bush senior.