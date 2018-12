Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in avvio, oggi incontro Conte-Juncker

Valeria Panigada 12 dicembre 2018 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio positivo per Piazza Affari e le Borse europee sulla speranza di un allentamento delle tensioni commerciali tra Usa e Cina dopo che il direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, ha ottenuto la cauzione da un tribunale canadese (la donna, anche figlia del fondatore di Huawei, era stata arrestata la scorsa settimana dalle autorità canadesi su richiesta degli Stati Uniti). A incidere positivamente sull'umore anche le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che si è detto disponibile a "intervenire" nel caso Huawei, se ciò potesse garantire il raggiungimento di una intesa commerciale con la Cina. Protagonisti inoltre i rumor secondo cui la Cina sarebbe pronta a tagliare i dazi sulle auto prodotte in Usa dall'attuale 40% al 15%. In questo quadro l'azionario asiatico ha imboccato la via dei rialzi, con Tokyo salita di oltre il 2%.Oggi l'attenzione del mercato è rivolta verso Bruxelles dove ci sarà l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, per discutere delle modifiche alla Manovra ed evitare l'avvio della procedura di infrazione contro l'Italia. In attesa dell'incontro Conte starebbe pensando di tagliare il target sul deficit-Pil dal 2,4% attuale a un valore compreso tra il 2,05% e il 2,08%, secondo quanto riporta il Messaggero. In questo contesto, sul fronte emissioni, si segnala l'asta di Bot annuali da 5,5 miliardi. Tra gli altri appuntamenti si segnala l'aggiornamento su produzione industriale dell'Eurozona e inflazione degli Stati Uniti.