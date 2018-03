Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in avvio, oggi l'Eurogruppo. Attenzione a Eni

Valeria Panigada 12 marzo 2018 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire questa prima seduta della settimana in territorio positivo, proseguendo la scia dei rialzi di settimana scorsa. A sostenere gli scambi i guadagni di Wall Street venerdì sera e dei listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato con un progresso dell'1,65%. Il sentiment positivo si spiega con la pubblicazione, lo scorso venerdì, del report occupazionale Usa, che ha indicato a febbraio la creazione di 313.000 nuovi posti di lavoro. Oggi non sono previste indicazioni macro di rilievo, ma tra gli eventi si segnala la riunione dell'Eurogruppo sul tema Grecia e Brexit. In programma anche la firma da parte del cancelliere tedesco Angela Merkel al patto di coalizione con Spd. Infine a Strasburgo si tiene il voto in Commissione al Parlamento europeo sul trasferimento dell'Ema da Londra ad Amsterdam.Per quanto riguarda l'Italia, la questione politica rimane in primo piano, in vista delle prime consultazioni per formare un nuovo governo. In questo contesto sarà importante seguire oggi l'asta del Tesoro che offrirà BoT annuali per massimi 6,5 miliardi. Tra i tfitoli di Piazza Affari da monitorare Eni, che ha annunciato alcune operazioni di cessione e acquisizione, mentre l'agenzia Moody's ha alzato il rating al gradino A3.