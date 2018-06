Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in avvio, focus sui discorsi dei banchieri centrali a Sintra

Valeria Panigada 20 giugno 2018 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta di oggi sopra la parità, nel tentativo di rialzare la testa dopo i ribassi della prima parte delle settimana. L'intonazione positiva dei mercati arriva questa mattina dall'Asia dove i listini tentano il recupero, guidati da Tokyo che ha chiuso in rialzo dell'1,2%. Sullo sfondo rimangono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ieri l'indice Dow Jones ha azzerato tutti i guadagni di inizio anno, riportando la sesta sessione consecutiva di perdite, la fase ribassista più lunga dal marzo del 2017.Tuttavia oggi il focus è rivolto soprattutto ai discorsi che i banchieri centrali pronunceranno nel corso del Forum Economico in corso a Sintra, in Portogallo. Nel pomeriggio sono infatti attesi gli interventi di Draghi (Bce), Powell (Fed) e Lowe (Rba). Per quanto riguarda l'Italia, l'attenzione del mercato è ancora rivolta al fronte politico. Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riceverà a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che nel pomeriggio si recherà anche al Quirinale. Intanto Camera e Senato hanno approvato la risoluzione M5S e Lega sul Def per la sterilizzazione dell'Iva e il posticipo del pareggio di bilancio.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione alle banche, in particolare Mps su cui ieri sera l'agenzia Dbrs ha confermato il giudizio B (high) con trend stabile. Da monitorare anche CNH Industrial che ha annunciato un ordine di fornitura per la controllata Iveco Defence Vehicles.