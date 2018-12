Piazza Affari e Borse europee previste in deciso rialzo in avvio, attenzione a Carige

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero riprendere gli scambi oggi dopo la lunga pausa natalizia, aprendo in deciso rialzo, in scia al balzo di Wall Street ieri sera. I tre principali indici americani hanno guadagnato tra il 5 e il il 6%, con il Dow Jones che per la prima volta ha incassato un guadagno di oltre 1.000 punti in un colpo solo, mentre l'S&P500 ha registrato il maggior rialzo da pi di nove anni, dopo una Vigilia nera. Gli acquisti si sono trasmessi questa mattina sui listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso in rialzo del 3,88%. Unica eccezione stata Shanghai che ha imboccato la via dei ribassi dopo il debole dato macro. A novembre i profitti industriali in Cina hanno mostrato un calo per la prima volta in tre anni.In Italia l'attenzione rimane alta intorno alla Manovra 2019 giunta al rush finale. Oggi riprender in commissione alla Camera l'esame della legge di bilancio. Il governo porr la fiducia e prevede di chiudere entro sabato. Intanto il Tesoro italiano, nelle sue Linee Guida, ha parlato di clima di incertezza per il 2019, simile a quello del 2018. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione oggi a Banca Carige, il cui aumento di capitale da 400 milioni di euro non riuscito a ottenere il via libera nella riunione di sabato scorso a causa dell'astensione del principale azionista. Si ricorda poi che l'indice Ftse Mib cambia composizione. Da oggi saranno presenti Juventus e Amplifon al posto di Mediaset e Mediolamum.