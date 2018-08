Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio, oggi i conti di Unipol e UnipolSai

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

La seduta odierna dovrebbe avviarsi all'insegna della cautela a Piazza Affari e sulle principali Borse europee, dopo la chiusura debole di Wall Street ieri sera. La prudenza si è trasmessa questa mattina sui listini asiatici che si sono mossi in ordine sparso, con Shanghai in recupero dopo i pesanti ribassi di ieri, mentre Tokyo ha chiuso in leggero calo. La guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina continua a pesare sui mercati dopo che l’amministrazione Trump ha ufficializzato che dal prossimo 23 agosto verranno applicati dazi al 25% su ulteriori 16 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina. La reazione di Pechino non si è fatta attendere e il governo ha annunciato mosse di pari importanza.Se la questione commerciale Usa-Cina tiene banco a livello internazionale, in Italia l’ago della bilancia dell'umore degli investitori è rappresentato dalla legge di bilancio. Ieri il premier Giuseppe Conte ha incontrato la stampa per l’ultima conferenza prima della pausa estiva e ha confermato che flat tax e reddito di cittadinanza saranno i due capisaldi della manovra. Una manovra che a suo dire sarà “seria, rigorosa e coraggiosa”. Manovra e politica a parte, attenzione anche ai conti societari. Oggi sono previsti i numeri di Unipol e UnipolSai.Dal fronte macro, nessun dato dall'Eurozona se non la pubblicazione del bollettino economico della Bce. Dagli Stati Uniti in arrivo invece diverse indicazioni: le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, i prezzi alla produzione e le scorte e le vendite all'ingrosso.