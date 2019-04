Piazza Affari e Borse europee previste caute in avvio, focus su trimestrali

Valeria Panigada 25 aprile 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta prudente per Piazza Affari e le principali Borse europee, in scia a un movimento misto dei listini asiatici questa mattina e alla ritirata di Wall Street ieri sera dai livelli record. La giornata festiva in Italia renderà gli scambi più sottili anche se la Borsa milanese sarà regolarmente aperta, così come i mercati internazionali.Gli investitori si devono confrontare con una nuova raffica di trimestrali in arrivo soprattutto dall'Europa e da Oltreoceano. A favorire la prudenza anche l'annuncio di una contrazione dell'economia della Corea del Sud nel primo trimestre dell'anno, che alimenta i timori per la crescita economica globale. E così così Shanghai cede circa 1 punto percentuale, Singapore segna un -0,20%, Taiwan è positiva con un +0,11% mentre Hong Kong è piatta con un -0,06%. La piazza di Sydney è invece rimasta chiusa oggi per festività (si celebra l'Anzac Day).Positiva invece la Borsa di Tokyo, che ha chiuso con un progresso di circa mezzo punto percentuale, sostenuta dal tono accomodante della Bank of Japan (BoJ). La BoJ ha fatto sapere che manterrà i tassi su livelli molto bassi fino alla primavera del 2020 di fronte a una inflazione che stenta ad alzarsi. Le parole accomodanti della banca centrale giapponese hanno favorito la discesa dello yen nei confronti del dollaro, dando una spinta ai titoli legati alle esportazioni.A proposito di banche centrali, oggi si segnala la riunione dell'istituto di Svezia e Turchia. Nessuna indicazione macro di rilievo dall'Eurozona, mentre dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e gli ordini di beni durevoli.