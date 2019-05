Piazza Affari e Borse europee previste caute in avvio, attenzione a Fca

Valeria Panigada 3 maggio 2019 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi all'insegna della cautela per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Gli investitori rimangono cauti in attesa degli importanti dati sul lavoro americano, che verranno diffusi nel primo pomeriggio. Gli analisti prevedono una crescita dei posti di lavoro solida, pari a +190.000 unità, a fronte tuttavia di un rialzo dei salari orari, termometro dell'inflazione, di appena +0,1%. Attesa anche per la stima flash dell'inflazione nell'Eurozona.Intanto questa mattina l'azionario asiatico è stato poco mosso, complice l'assenza della Borsa di Tokyo e di quella di Shanghai, rimaste chiuse per festività, dopo la settimana del Golden Week in cui si è svolta anche la cerimonia per l'abdicazione dell'ormai ex imperatore del Giappone Akihito.Oggi non sono attese indicazioni macro di rilievo sull'Italia, mentre a livello societario l'attenzione è rivolta a Fca che oggi diffonderà i conti relativi al primo trimestre. Si ricorda che ieri il titolo è arrivato a toccare un minimo a 13,05 euro e a mercato chiuso ha diffuso i dati sulle immatricolazioni in Italia. Ieri il listino milanese ha iniziato il mese di maggio in retromarcia: in attesa dell'ingresso nel vivo della stagione delle trimestrali italiane, il Ftse Mib ha ceduto lo 0,78% a quota 21.710 punti.