Piazza Affari e Borse europee previste caute in avvio, attenzione a Saipem

Valeria Panigada 18 aprile 2019 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Dopo i recenti rialzi, Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero prendersi una pausa di riflessione e aprire all'insegna della cautela, in attesa degli importanti indici Pmi su manifattura e servizi e delle nuove trimestrali societarie. La prudenza è tornata questa mattina anche sui listini asiatici, che si muovono sotto la parità. La piazza di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,84%. L'indice Pmi manifatturiero del Giappone si è attestato ad aprile a livello preliminare a 49,5 punti, in lieve miglioramento rispetto ai 49,2 punti precedenti, ma ancora sotto la soglia di 50 punti, linea di demarcazione tra fase di espansione (valori al di sopra) e contrazione (valori al di sotto).Si ricorda che oggi è l'ultima seduta prima della pausa delle vacanze di Pasqua. Per quanto riguarda l'Italia, la giornata odierna sarà movimentata anche dal fatturato e gli ordini industriali, mentre il Parlamento è ancora impegnato ad approvare le risoluzioni sul Def presentato dal governo. A livello societario, intanto, proseguiranno le riunioni delle assemblee per l'approvazione dei bilanci 2018, tra cui spiccano Atlantia, Mediaset, Brembo, Unipol, Ferragamo e Tod's. Da monitorare soprattutto Saipem che ha diffuso i conti trimestrali.