Piazza Affari e Borse europee dovrebbero proseguire i rialzi di ieri, atteso avvio positivo. Attenzione a Fca

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in leggero rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo un inizio di settimana e di mese positivo. Gli operatori prendono coraggio in attesa della riapertura degli scambi a Wall Street (ieri è rimasta chiusa per celebrare il Labor Day). Sui mercati persistono comunque le tensioni commerciali e la crisi di alcuni paesi emergenti come Argentina e Turchia. Attenzione anche alla Gran Bretagna alle prese con la Brexit. Secondo le ultime indiscrezioni di stampa, il governatore della BoE, Mark Carney prolungherà il suo mandato in scadenza a giugno 2019 per assicurare continuità in una fase così delicata per il paese. Intanto, la Brexit avrebbe già spazzato via il 2% del Pil inglese, secondo un report di Ubs.In Italia continuano le differenti posizioni tra il ministro dell’Economia Giovanni Tria, che rassicura circa la tenuta dei conti pubblici, e i due vice premier Salvini e Di Maio che invece fanno presagire un atteggiamento più sfidante sul fronte deficit. Appena tornato a Roma dopo una missione a Pechino e Shanghai, Tria vorrebbe limitare il deficit all'1,8 o all'1,9% del Pil nel 2019. Intanto giunge la notizia che la Bce di Mario Draghi ha rallentato ad agosto l'acquisto dei titoli di stato italiani, effettuati con il programma di Quantitative easing. In base ai dati pubblicati sul sito della Banca Centrale, gli acquisti sono scesi a 3,598 miliardi con un taglio dell'11,6% (pari a 471 milioni), rispetto ai 4,069 miliardi di luglio.A Piazza Affari l'attenzione rimane rivolta all'indice Ftse Mib, che per il momento ha superato il test importante posizionato a 20.236 punti dopo che ieri ha incassato un +0,62% a 20.395 punti. Ma la vera prova potrebbe essere oggi con la riapertura di Wall Street. Tra i singoli titoli, da monitorare Fca dopo il deludente dato sulle immatricolazioni, cresciute meno del mercato.