Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio su accordo tedesco

Valeria Panigada 3 luglio 2018 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta positivo per Piazza Affari e le principali Borse europee, in un tentativo di recupero dopo i ribassi di ieri. A incoraggiare gli scambi la notizia giunta dalla Germania. La cancelliera Angela Merkel e il ministro dell'Interno e leader del CSU Horst Seehofer hanno raggiunto un compromesso sulla questione immigrazione, evitando, almeno per il momento, una crisi del governo tedesco con lo spauracchio delle elezioni anticipate. La notizia ha fatto accelerare l'euro nei confronti del dollaro. Sullo sfondo però rimangono ancora le tensioni commerciali. Lo dimostrano i ribassi di questa mattina sui listini asiatici. La piazza di Tokyo ha chiuso con un calo dello 0,12%, ma la peggiore è Hong Kong con un ribasso di oltre il 2% dopo che ieri è rimasta chiusa per festività.Dal fronte macro oggi sono attese le vendite al dettaglio nell'Eurozona. In assenza di numerosi spunti, l'attenzione degli operatori sarà rivolta alla politica e a singole storie societarie. Sul fronte politico, oltre alla Germania, si segnala in Italia l'approvazione del Decreto Dignità a firma Luigi Di Maio. Il decreto, ufficialmente il primo provvedimento dell'esecutivo M5S-Lega, comporta nuove norme sui licenziamenti e sui precari e multe alle aziende che delocalizzano. Tra i titoli, attenzione a Societe Generale che ha acquistato alcune attività dalla tedesca Commerzbank. A Piazza Affari da monitorare Fca dopo i deboli dati sulle immatricolazioni in Italia, diffusi ieri a mercato chiuso. Potrebbe muoversi anche Leonardo e Saipem dopo aver annunciato nuovi contratti.