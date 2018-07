Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio, oggi l'attenzione è su dazi e lavoro Usa

Valeria Panigada 6 luglio 2018 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe partire con segno più per Piazza Affari, proseguendo i guadagni di ieri che hanno spinto l'indice Ftse Mib a un soffio dalla soglia psicologica dei 22mila punti. Anche le principali Borse europee dovrebbero avviarsi sopra la parità, incoraggiate dai guadagni di Wall Street e dei listini asiatici con Tokyo che ha chiuso con un progresso superiore all'1%, nonostante l'entrata in vigore delle nuove tariffe doganali Usa contro Pechino per un valore di 34 miliardi di dollari.Oltre alla questione dazi, l'attenzione sarò rivolta al fronte macro dove sono attesi i dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi i salari medi, il tasso di disoccupazione e la variazione delle buste paga nel settore non agricolo (le cosiddette non-farm payrolls) di giugno. Nel corso della mattina in Italia verranno diffuse le vendite al dettaglio e la nota mensile Istat sull'andamento dell'economia.