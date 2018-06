Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio

Valeria Panigada 4 giugno 2018 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee sono attese in rialzo in avvio, in scia ai guadagni di Wall Street venerdì sera e dei listini asiatici questa mattina. La piazza azionaria di Tokyo ha terminato con un progresso dell'1,37%, applaudendo ai buoni dati sul mercato del lavoro Usa, che hanno rafforzato l'ipotesi di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed nella riunione del 13 giugno. Archiviata la questione politica in Italia, sullo sfondo rimane la questione dei dazi americani, dopo l'annuncio di Trump di tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Unione europea, dal Canada e Messico. Il terzo round di negoziati tra Usa e Cina nel fine settimana non ha portato a un nuovo accordo bilaterale e si teme un inasprimento di una guerra commerciale globale.