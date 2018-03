Piazza Affari e Borse europee attese poco sopra o sulla parità in avvio

Valeria Panigada 20 marzo 2018 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna poco sopra o sulla parità, dopo un inizio di settimana negativo. Ieri le vendite hanno colpito soprattutto il listino di Londra (-1,7%), penalizzato dal rialzo della sterlina dopo la notizia dell’accordo tra Gran Bretagna e Unione europea su alcuni punti del processo Brexit. Oggi attenzione al fronte macro dove è atteso l'indice tedesco Zew, l'inflazione in Gran Bretagna e l’aggiornamento sul sentiment dei consumatori dell'Eurozona. Diversi anche gli spunti a livello societario. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione ad A2A che oggi alzerà il velo sui conti. Intanto nell'area Asia-Pacifico l'azionario si muove in territorio negativo, penalizzato dai cali di Wall Street ieri sera. La Borsa di Tokyo ha chiuso questa mattina con una flessione dello 0,47 per cento.