Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio, attenzione a Enel

5 giugno 2018

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero aprire poco mosse, nonostante i guadagni sostenuti di ieri a Wall Street con l'indice Nasdaq che ha chiuso su un nuovo livello record a 7.606,46 punti, grazie al balzo dei tecnologici. Amazon, in particolare, ha terminato con un rialzo dell'1,4% sui massimi per la sesta seduta consecutiva, portando la sua capitalizzazione di mercato sopra gli 800 miliardi di dollari, dietro solo ad Apple. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte in moderato rialzo, con la Borsa di Tokyo che ha guadagnato lo 0,28%.I riflettori si riaccendono sulla questione politica. Oggi è il giorno del voto di fiducia, in Aula al Senato, sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra gli altri appuntamenti, dal fronte macro giungeranno gli indici Pmi servizi dei paesi europei e dell'intera Eurozona. In uscita anche l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio nella zona euro. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Enel dopo l'acquisizione di Eletropaulo in Brasile.