Piazza Affari e Borse europee attese intorno alla parità in attesa del giudizio Fitch sull'Italia

Valeria Panigada 31 agosto 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta fiacco per Piazza Affari e le principali Borse europee. Sui mercati torna a prevalere la cautela in vista di un possibile peggioramento delle relazioni commerciali tra Usa e Cina dopo che il presidente americano Donald Trump ha espresso il desiderio di annunciare all'inizio della prossima settimana i dazi doganali da 200 miliardi di dollari che intende imporre sulle importazioni cinesi.Si attende anche il giudizio di Fitch sull'Italia. Questa sera l'agenzia di rating statunitense annuncerà la sua revisione di giudizio sul paese alle prese con la manovra 2019 e la gestione dei conti pubblici. Si tratta della prima pagella del governo giallo-verde. Nelle ultime ore Ewald Nowotny, esponente del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, ha detto di non intravedere rischi immediati dalla situazione italiana.La giornata sarà movimentata anche da importanti indicazioni macro, a cominciare dall'inflazione, dalla disoccupazione e dal Pil tricolore. In uscita anche l'inflazione nell'intera Eurozona. A livello societario, attenzione ad Atlantia, il cui cda si riunirà in parallelo con il board della controllata Autostrade per l'Italia per rispondere al governo sul ponte Morandi a Genova.