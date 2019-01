Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo, oggi i dati su disoccupazione

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si appresta a iniziare la seduta in tono positivo per la quarta giornata consecutiva dopo che ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo (+0,25%) riacciuffando quota 19mila punti, livello che non vedeva dallo scorso 19 dicembre. Anche le Borse europee sono attese aprire in rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. La piazza di Tokyo ha chiuso con un progresso dell'1,10%.A sostenere gli scambi è l'ottimismo per l'incontro Usa-Cina a livello vice ministeriale che si è tenuto a Pechino nelle giornate del 7 e 8 gennaio. Mancano diversi dettagli sull'incontro, ma sono bastate alcune dichiarazioni per sostenere il sentiment degli investitori. Ted McKinney, sottosegretario Usa per il commercio e gli Affari esteri dell'agricoltura, si è limitato a dire: "Credo che sia andata bene".Intanto oggi si apre al Parlamento inglese il dibattito sulla Brexit. Tra gli altri appuntamenti, si segnala l'aggiornamento sul tasso di disoccupazione in Italia e nell'Eurozona. Nel pomeriggio è previsto l'annuncio di politica monetaria da parte della Bank of Canada.In Italia continua a tenere banco il caso Carige. Oggi a Genova è prevista la conferenza stampa dei commissari della banca e del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Intanto ieri sera è stato firmato dal Capo dello Stato e trasmesso alle Camere un decreto che mette a disposizione di Carige un fondo di 1,3 miliardi per salvarla, che diventano 4 miliardi, se si considerano anche le garanzie dello Stato sulle obbligazioni per un valore fino a 3 miliardi di euro.Attenzione anche al comparto dei semiconduttori dopo le ultime indiscrezioni su Apple. Tra i mesi di gennaio e marzo, il colosso di Cupertino taglierà la produzione degli iPhone del 10% circa, secondo quanto riportato il Nikkei Asian Review, dopo che a inizio anno ha tagliato le stime sul fatturato del suo primo trimestre fiscale.