Piazza Affari e Borse europee attese in rialzo in avvio, oggi attenzione all'asta del Tesoro in vista delle elezioni

Valeria Panigada 26 febbraio 2018 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare la seduta odierna in territorio positivo, in scia ai guadagni di Wall Street venerdì sera e dei listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso con un progresso dell'1,19%. Per Piazza Affari però inizia una settimana interlocutoria in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Questa mattina lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco si muove in area 142,3 punti base rispetto ai 141 punti base registrati venerdì in chiusura. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario si attesta al 2,055%, mentre il tasso del Bund di pari scadenza scende allo 0,632 per cento. Oggi è in programma l'asta del Tesoro di BoT semestrali da 6 miliardi. Sul fronte societario si riuniscono i cda di Luxottica, Moncler e Pirelli per l'approvazione dei conti.Dal fronte macro non sono previste indicazioni né sull'Italia né sull'Eurozona. Tra gli eventi si segnala a Bruxelles l'intervento del presidente della Bce, Mario Draghi, al Parlamento europeo. Inoltre oggi si svolgerà la tavola rotonda Ue promossa dalla Commissione europea riguardo la regolazione delle criptovalute.