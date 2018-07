Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio su rinnovate tensioni commerciali

Valeria Panigada 11 luglio 2018 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Si prevede una partenza in calo per Piazza Affari e le principali Borse europee, sulle rinnovate tensioni commerciali. Ieri sera l'amministrazione Trump ha pubblicato una nuova lista di prodotti cinesi che saranno assoggettati a dazi del 10% per un valore di 200 miliardi di dollari. Non si è fatta attendere la risposta della Cina che si rivolgerà al World Trade Organization (Wto) per discutere della faccenda e ha promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti. In questo clima di rinnovate tensioni i listini asiatici hanno imboccato la via dei ribassi, con Tokyo che ha lasciato sul parterre oltre 1 punto percentuale.Oggi sono previsti pochi aggiornamenti dal punto di vista macro, ma non mancheranno importanti eventi. In particolare il discorso di Mario Draghi, presidente della Bce, alla conferenza "20 years of ESCB statistics: What's next?" a Francoforte e l'intervento di Mark Carney, governatore della BoE. Intanto a Innsbruck il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrerà Horst Seehofer, ministro dell'Interno tedesco, per affrontare il discorso immigrazione. A Roma invece è prevista l'audizione al Senato del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, sulle linee guida dei suoi dicasteri davanti alle Commissioni Lavoro e Industria riunite. Infine, si segnala l'asta del Tesoro di BoT annuali per 6 miliardi di euro.