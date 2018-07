Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio, oggi i conti di Leonardo

Valeria Panigada 30 luglio 2018 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della nuova settimana dovrebbe iniziare in tono negativo per Piazza Affari e le Borse europee, dopo i guadagni delle scorse sedute. Venerdì l'indice Ftse Mib ha chiuso con un progresso di circa mezzo punto percentuale a un soffio dai 22mila punti. Anche i listini asiatici si sono mossi in territorio negativo questa mattina (Tokyo ha chiuso con un -0,74%), in scia ai cali di Wall Street venerdì scorso nonostante il Pil Usa abbia mostrato un balzo del +4,1% annualizzato nel secondo trimestre.Gli operatori si muovono cauti in vista di una settimana ricca di eventi. Alla riunione Bce dello scorso giovedì faranno seguito nei prossimi giorni gli incontri di Fed, BoJ e BoE. Guardando a oggi, si attendono i dati relativi all'inflazione in Germania, che anticipa il dato ancora più importante dell'inflazione dell'intera zona euro, in uscita domani. A movimentare i mercati, anche la stagione delle trimestrali che prosegue spedita. Guardando a Piazza Affari, oggi toccherà a Leonardo alzare i velo sui conti, mentre nei prossimi giorni sarà il turno delle banche. Per quanto riguarda invece l'attività di governo, oggi il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sarà impegnato al tavolo Ilva.