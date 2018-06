Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio, oggi parte il G7 in Canada

Valeria Panigada 8 giugno 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire quest'ultima seduta della settimana in calo. Sui mercati dovrebbe prevalere la prudenza, in vista del summit G7 che si apre oggi in Canada e che affronterà il delicato nodo dei dazi commerciali. Ieri sera il presidente americano Donald Trump ha gettato benzina sul fuoco, accusando tramite un post su Twitter la Francia e il Canada di imporre enormi dazi agli Stati Uniti. Senza contare i negoziati ancora aperti tra Usa e Cina che finora non hanno portato a nessun accordo. In questo clima questa mattina io listini asiatici si sono mossi in territorio negativo. La Borsa di Tokyo ha chiuso con un ribasso dello 0,56%.