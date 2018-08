Piazza Affari e Borse europee attese in calo in avvio, attenzione a Unipol

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero proseguire i ribassi e aprire la seduta odierna in calo, in scia alla debolezza di Wall Street e dei listini asiatici, in un contesto in cui prevalgono ancora le tensioni commerciali. Secondo la Bce, i rischi sulla crescita economica globale stanno aumentando, a causa della minaccia rappresentata dal protezionismo e dalla guerra commerciale e, di conseguenza, per il deterioramento della fiducia provocato dai timori su nuovi dazi doganali da parte degli Usa. Sul mercato valutario l'euro finisce sotto pressione nei confronti del dollaro, mentre continua a sprofondare la lira turca, finita sui nuovi minimi record contro rispetto al biglietto verde a seguito della crisi diplomatica ancora irrisolta tra Stati Uniti e Turchia. Il Financial Times riporta come le preoccupazioni della Bce sull'esposizione che diverse banche dell'Ue hanno verso la Turchia stiano aumentando, a causa del collasso della lira.In Italia l'attenzione rimane alta sulla politica italiana e in particolare sulla prossima manovra di bilancio, la prima targata Lega-M5S, con il rischio che il governo giallo-verde sfidi l’Unione europea, sul tema dei conti pubblici. In questo contesto in cui lo spread torna a scaldarsi sarà importante seguire l'asta odierna del Tesoro che offrirà BoT annuali per 6 miliardi di euro. Tra gli altri appuntamenti quello con l'Istat che pubblicherà il dato sulla bilancia commerciale. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Unipol che ha diffuso i conti semestrali.L'agenda macro odierna prevede anche gli aggiornamenti sulla Gran Bretagna: in uscita la produzione industriale, la bilancia commerciale e il Pil. Ma il market mover della giornata è rappresentato dall'inflazione negli Stati Uniti che dovrebbe salire al 3% annuo.