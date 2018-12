Piazza Affari dovrebbe aprire in rialzo, Borse europee più caute

Valeria Panigada 13 dicembre 2018 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe proseguire il recupero delle ultime sedute, aprendo in rialzo. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un progresso di quasi 2 punti percentuali avvicinandosi alla soglia dei 19.000 punti. Una sponda importante è arrivato dal calo dello spread Btp-Bund ai minimi a circa due mesi e mezzo con il mercato che guarda con fiducia alla possibilità di un accordo tra Roma e Bruxelles sulla Manovra 2019 ed evitare così l'avvio della procedura di infrazione. Il premier Giuseppe Conte avrebbe proposto di far scendere il target sul deficit-Pil dal 2,4% al 2,04%. Un portavoce della Commissione europea ha parlato di "buoni progressi" da parte dell'Italia nell'incontro Juncker-Conte di ieri e ha reso noto che Bruxelles, ora, "valuterà la proposta ricevuta".Le Borse europee sono invece previste più caute in avvio, in attesa della Bce. Oggi la Banca centrale europea terrà la sua ultima riunione dell'anno che segnerà anche la fine del piano di Quantitative Easing. Importante dunque seguire le parole di Mario Draghi per capire l'andamento dei tassi di interesse nel corso del 2019. Si guarda anche ad alcuni rumor riportati dal Wall Street Journal, secondo cui Pechino sarebbe pronta a garantire l'accesso ai propri mercati a più società straniere, al fine di smorzare le tensioni commerciali con Washington. Occhio anche alla fiducia ottenuta dalla premier britannica Theresa May nel voto di ieri sera tra i membri conservatori del Parlamento britannico. La fiducia permette a May di rimanere leader del partito per un altro anno.