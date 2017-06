Piazza Affari debole, Ftse Mib sotto 20.800 punti. Giovedì giornata clou

Alberto Bolis 5 giugno 2017 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari debole nella prima seduta della settimana che vedrà due eventi molto significativi, entrambi in calendario giovedì: il meeting della Banca centrale europea e le elezioni politiche in Gran Bretagna, dove gli ultimi sondaggi vedono ridursi il vantaggio del Partito Conservatore di Theresa May. Nell'attesa a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mostra una flessione dello 0,75% sotto quota 20.800 punti.