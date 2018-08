Piazza Affari, cauta in avvio. Titoli galassia Agnelli in evidenza, bene Fca

Daniela La Cava 28 agosto 2018 - 09:22

Primi minuti di contrattazioni all'insegna della cautela per Piazza Affari che prova a seguire (invano, almeno in avvio) l'esempio rialzista di Wall Street, che ieri ha chiuso su nuovi massimi storici incoraggiata dal nuovo accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Messico. A Milano, l'indice Ftse Mib cede lo 0,12% a 20.772,89 punti. Nelle prime battute si mettono in evidenza i titoli della galassia Agnelli, in particolare Fca che si posiziona in testa al Ftse Mib con un rialzo di oltre l'1% a 15,16 euro, seguita da Cnh ed Exor. Segno più anche per Stm. Sotto pressione A2a che cede oltre il 2%, scivolando tra i peggiori del listino di Milano.Gli occhi dei mercati rimangono però ancora puntati sulla Penisola, con il rendimento dei titoli di Stato che continua a mantenersi sui massimi da maggio. Oltre che per la questione del debito e il possibile sforamento dei target nella manovra 2019, Roma si scontra con Bruxelles sulla questione migratoria. In questo clima, attenzione all'asta odierna di Ctz per 1,75 miliardi. Dal fronte macro è invece attesa la fiducia dei consumatori e delle imprese.