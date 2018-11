Piazza Affari attesa poco mossa in avvio, Borse europee in moderato rialzo

Valeria Panigada 28 novembre 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe partire poco mossa, mentre le altre Borse europee dovrebbero avviarsi in moderato rialzo in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina, con Tokyo che ha guadagnato oltre 1 punto percentuale. Gli investitori guardano all'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping nella riunione del G20, che si terrà a Buenos Aires nel fine settimana. Trump ritiene che ci sia "una buona possibilità" che i due paesi riescano a raggiungere un accordo. Inoltre, Larry Kudlow, numero uno del Consiglio nazionale economico in Usa, ha riferito che la Casa Bianca sta "comunicando molto con il governo cinese su tutti i livelli".In Italia pesa la questione manovra che potrebbe essere rivista per andare incontro alle richieste Ue, con una riduzione del target di deficit in area 2,2% dal 2,4% fissato. Tuttavia, il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, ha fatto sapere in un’intervista a La Stampa che all’Italia “serve una correzione sostanziosa” e una riduzione del target del deficit/Pil 2019 di 0,2 punti percentuali potrebbe non essere sufficiente. In questo clima, si svolgerà oggi la nuova asta del Tesoro con BoT semestrali per 6,5 miliardi di euro.Tra gli appuntamenti si segnala l'indice Gfk sulla fiducia dei consumatori tedeschi e il Pil degli Stati Uniti relativo al terzo trimestre dell'anno. Per quanto riguarda l'Italia, oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà il capo negoziatore della Commissione Europea per la Brexit Michel Barnier. A Genova l'amministratore delegato di Atlantia Castellucci verrà interrogato in Procura sul crollo del Ponte.