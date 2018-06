Piazza Affari attesa piatta, Borse europee in leggero rialzo. Attesa per la Fed

Valeria Panigada 13 giugno 2018 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari è attesa piatta in avvio, dopo i recenti guadagni, mentre le Borse europee dovrebbero aprire in leggero rialzo. L'attenzione dei mercati oggi è rivolta a Washington dove è in programma la seduta conclusiva del Fomc, il braccio operatiovo della Fed, con annessa conferenza stampa del governatore, Jerome Powell: attese decisioni sui tassi di interesse, soprattutto dopo il dato sull'inflazione Usa (+2,8%, sui massimi dal 2012) che ha rafforzato l'aspettativa di un atteggiamento più aggressivo sui tassi da parte della Fed. In attesa dell'appuntamento, i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso. La piazza di Tokyo ha chiuso con un moderato rialzo (+0,38%).Fed a parte, tra gli appuntamenti di oggi si segnala il dato sull'inflazione in Spagna e Gran Bretagna. In uscita anche l'aggiornamento su occupazione e produzione industriale nell'Eurozona. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro italiano offrirà in asta Btp a 3, 7 e 30 anni per complessivi 5,75 miliardi. Ieri l’asta Bot ha evidenziato, come da attese, un forte aumento del rendimento medio attestatosi allo 0,55% rispetto a -0,361% della precedente asta di un mese fa.