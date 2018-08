Piazza Affari attesa in rialzo in avvio, più caute le Borse europee. Oggi i conti delle banche italiane

Valeria Panigada 1 agosto 2018 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Dopo il balzo di ieri di oltre 1 punto percentuale, che ha spinto l'indice Ftse Mib oltre la soglia dei 22mila punti, si attende un avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari anche se con un ritmo più blando. Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un possibile nuovo schiaffo commerciale di Donald Trump alla Cina. Secondo quanto riporta Bloomberg, l'amministrazione Usa starebbe pensando di alzare i dazi doganali su beni cinesi importati dagli Usa, per un valore di 200 miliardi di dollari. Le tariffe, che rappresenterebbero un nuovo capitolo in quella che secondo diversi economisti è già una guerra commerciale tra Washington e Pechino, dovrebbero essere più che raddoppiate, dal 10% al 25%.Fed a parte, dal fronte macro giungeranno gli indici Pmi manifatturiero di Eurozona e Stati Uniti. Ma l'attenzione degli investitori oggi sarà rivolta anche al fronte societario dove sono attese numerose e importanti trimestrali, a cominciare da quelle bancarie di Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Mps. In uscita anche Ferrari, mentre a mercato chiuso verranno diffusi i dati sulle immatricolazioni di auto in Italia. Da monitorare anche Fincantieri in vista dell'incontro odierno a Roma tra il ministro dell'Economia francese Le Maire e Di Maio e Tria, che discuteranno vari dossier, in primis Fincantieri-Naval Group. Infine, previsto oggi il debutto di Sos Travel sul listino Aim Italia.