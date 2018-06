Piazza Affari attesa in moderato rialzo, Borse europee piatte su tensioni commerciali. Attenzione a Daimler

Valeria Panigada 21 giugno 2018 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe proseguire i timidi rialzi di ieri, aprendo la seduta odierna con un mopderato progresso, mentre le Borse europee sono attese più caute in un contesto che rimane incerto. I mercati rimangono concentrati sul tema dazi e commercio internazionale. Ieri la Commissione europea ha annunciato che a partire da domani verranno implementate tariffe su alcuni prodotti americani per 2,8 miliardi di euro, in risposta ai dazi Usa su acciaio e alluminio, scattati a inizio mese. Intanto arriva il primo profit warning da parte di un'azienda europea legato alla guerra commerciale. Secondo il Financial Times, Daimler prevede utili nel 2018 non più in crescita ma lievemente in calo rispetto all'anno scorso a causa dell'aumento dei dazi doganali deciso da Cina e Usa. Tra i titoli, attenzione anche ai tecnologici, dopo il nuovo record ieri sera del Nasdaq a Wall Street. Proprio il comparto tecnologico, insieme alla debolezza dlelo yen, ha sostenuto la piazza di Tokyo che questa mattina ha chiuso in rialzo dello 0,61%.Tra gli appuntamenti di oggi, spicca la riunione della Bank of England (BoE). La maggior parte degli analisti si aspetta una conferma della politica monetaria attuale, che potrebbe invece essere rivista nel meeting di agosto. Tra i dati, attenzione alla fiducia dei consumatori nell'Eurozona, in uscita nel pomeriggio. Si segnala anche l'intervento del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Lussemburgo. Nel corso della riunione odierna dell'Eurogruppo Tria presenterà le priorità politiche del governo. I ministri dlele Finanza della zona euro si riuniranno oggi pomeriggio per stabilire le modalità di uscita della Grecia dal piano di salvataggio di cui beneficia da otto anni. L'Eurogruppo valuterà i progressi compiuti da Atene sulla base dei quali adotterà una decisione su tutti gli elementi necessari per assicurare il completamento positivo del programma entro il prossimo 20 agosto.