Piazza Affari apre piatta in attesa del giudizio S&P: Ftse Mib +0,01% a 21.722,13 - FLASH

Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha avviato gli scambi sulla parità, con gli investitori che si muovono cauti in attesa del giudizio dell'agenzia Standard & Poor's sull'Italia, in arrivo stasera. L'indice Ftse Mib segna in avvio un +0,01% a 21.722,13 punti.