Piazza Affari apre in rosso: -1,25% per Ftse Mib

Daniela La Cava 5 febbraio 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Apertura in rosso per Piazza Affari, con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,25% a 22.913,74 punti. Un avvio in forte calo dopo i ribassi registrati venerdì scorso a Wall Street e dalla Borsa di Tokyo che ha archiviato la giornata con una flessione del 2,55 per cento. Sul listino milanese dominano i segni negativi, l'unico titolo che si muove in leggero rialzo è YNAP (+0,13%). Sul fondo staziona Leonardo che registra un calo di oltre il 3%, seguita da Mediaset (-2,6%) e da Fca (-2,54%). Da monitorare anche il titolo Fincantieri (-0,9%) che venerdì sera ha annunciato l'accordo per l'acquisto del 50% di Stx France. Sotto osservazione anche le banche, chiamate questa settimana alla prova dei conti. A livello macro, l'agenda odierna prevede il Pmi servizi di Eurozona, Gran Bretagna e Stati Uniti. Tra gli appuntamenti odierni, si segnala a Washington la cerimonia di insediamento di Jerome Powell come nuovo presidente della Federal Reserve.