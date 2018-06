Piazza Affari apre in ribasso: Ftse Mib -0,64% a 21.418,94 punti

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

SuPiazza Affari torna la cautela e apre in ribasso. L'indice Ftse Mib segna in avvio un calo dello 0,64% a 21.418,94 punti. Oggi dal fronte macro è atteso il dato sull'inflazione, in programma anche l'asta del Tesoro, l'ultima per questo fine mese, con titoli a 5 e 10 anni.