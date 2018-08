Piazza Affari apre in ribasso: Ftse Mib -0,24% a 21.738,26 punti

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Avvio in moderato calo per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee, sull'escalation delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. L'indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,24% a 21.738,26 punti.