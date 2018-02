Piazza Affari apre in rialzo: bene finanziari, Ferragamo in rosso

Daniela La Cava 1 febbraio 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari comincia la giornata in territorio positivo, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street e della Borsa di Tokyo (Nikkei a +1,68%). A Milano, l'indice Ftse Mib registra una crescita dello 0,64% a 23.657,2 punti. In testa al listino si posiziona Saipem che guadagna circa l'1,46%, umore positivo per il comparto finanziario con Bper, FinecoBank e Ubi Banca che guadagnano oltre l'1 per cento. La seduta è iniziata in rosso per Salvatore Ferragamo (-3,2%) all'indomani della pubblicazione dei risultati finanziari.Tra i titoli di Piazza Affari, oggi attenzione al comparto auto con i dati sulle immatricolazioni che verranno diffusi a mercato chiuso e Ferrari che pubblicherà i conti relativi al quarto trimestre e all'intero anno.