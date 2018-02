Piazza Affari apre in calo: giù Ferrari, bene Tenaris dopo conti

Daniela La Cava 22 febbraio 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

La penultima seduta della settimana prende il via in territorio negativo dopo le vendite registrate da Wall Street e dalla Borsa di Tokyo. A Milano la giornata ha preso il via con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,59% a 22.519,46 punti, con i titoli della galassia Agnelli sotto pressione. Sul fondo Ferrari e Fiat Chrysler Automobiles (Fca) che lasciano sul terreno rispettivamente l'1,42% e l'1,24%, in ribasso anche Buzzi Unicem che segna -1,20 per cento. Freccia verde per Tenaris che avanza del 2,3% dopo i conti del quarto trimestre 2017, archiviato con un balzo degli utili che sono più che quintuplicati.L'agenda macro odierna vede in mattinata le indicazioni relative il Pil britannico (seconda stima) e l’indice tedesco Ifo, quello che misura il sentiment di 7 mila operatori economici. Dagli Stati Uniti è prevista la pubblicazione dei numeri su nuove richieste di sussidio, super indice e scorte di petrolio.