Piazza Affari apre in calo. Sul fondo Bper, bene Mediaset

Daniela La Cava 22 dicembre 2017 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Avvio in flessione per Piazza Affari. L'ultima seduta della settimana e l'ultima prima delle festività natalizie inizia con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,24% a 22.186,34 punti, dopo l'esito delle elezioni in Catalogna con la vittoria dei partiti separatisti. Tra i singoli titoli, giù Bper e Ubi Banca con ribassi di poco inferiori all'1 per cento. In vetta al listino milanese Mediaset, con il titolo che guadagna circa l'1% all'indomani della notizia che si è aggiudicata in esclusiva i diritti dei Mondiali di calcio "Russia 2018". Sul fronte macro, sono numerosi gli spunti in agenda oggi. Per l'Italia sono attesi i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese mentre a Montecitorio è previsto il via libera alla Legge di Bilancio che passa all'esame del Senato per l'approvazione finale. Nel panorama europeo, in arrivo la lettura finale del Pil della Gran Bretagna, mentre dagli Stati Uniti giungeranno diverse indicazioni tra cui le vendite di case esistenti, il reddito e la spesa delle famiglie oltre che la fiducia dei consumatori.