Piazza Affari apre fiacca: Ftse Mib -0,19% a 21.378,32 punti

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha aperto in leggero ribasso sulle tensioni commerciali internazionali. In avvio l'indice Ftse Mib segna un -0,19% a 21.378,32 punti. Oggi in arrivo dlal'Italia la fiducia di imprese e consumatori, oltre che i prezzi alla produzione. In agenda anche l'asta del tesoro di Bot a 6 mesi.