Piazza Affari annulla le perdite: Ftsemib +0,08%

Marco Berton 14 febbraio 2017 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Torna in positivo l'indice di riferimento del mercato milanese dopo una partenza sotto la parità. Il FtseMib dopo essere sceso fino a minimi in area 18962 punti segna al momento un +0,08% in area 19080.

Bene tra le bluechip Ubi Banca, Unipol, Bper e Generali, tutte in progresso di oltre un punto percentuale. In negativo STM, Yoox e Saipem che cedono poco più di un punto.