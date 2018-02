Piazza Affari amplia perdite: Ftse Mib cede oltre 1%, giù i bancari

Daniela La Cava 13 febbraio 2018 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio di giornata in lieve ribasso, Piazza Affari amplia le perdite a metà seduta, con l'indice Ftse Mib che cede oltre l'1% a 22.105,46 punti. A Milano scende in particolare il comparto bancario: giù Banca Generali che cede oltre il 3,4%, seguita da Ubi Banca che perde il 2,66% e Unicredit che indietreggia dell'1,94 per cento. In testa all'indice Recordati (+1,03%) che ha incassato la promozione di Goldman Sachs che ha alzato la raccomandazione a neutral da sell. Mercati alla finestra in attesa del market mover della settimana: il dato sull'inflazione Usa per il mese di gennaio che verrà pubblicato domani pomeriggio.