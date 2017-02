Piazza Affari accelera nuovamente al ribasso: pesa inflazione USA

Marco Berton 15 febbraio 2017 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

La lettura superiore alle stime dell'inflazione statunitense sta pesando sui listini europei che hanno imboccato la strada del ribasso. Male Piazza Affari con l'indice FtseMib che cede uno 0,4% in area 19100 punti. Vendite che si accaniscono in particolare su Prysmian, Generali, CNH Industrial, Recordati, Saipem, tutte in calo di oltre 1 punto percentuale e mezzo. Peggio A2A -2,3% e Banco BPM -3,3%. In positivo tengono solo Exor +1,7%, Intesa e Unicredit +1,5% circa.