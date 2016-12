Piazza Affari accelera al ribasso su intonazione negativa di Wall Street, male le banche

Valeria Panigada 28 dicembre 2016 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari allunga il passo in territorio negativo, dopo l'apertura fiacca di Wall Street. In questo momento l'indice Ftse Mib scivola dello 0,73% muovendosi in area 19.249 punti. Tra i titoli, le banche rimangono le peggiori sul listino milanese, con Ubi Banca in calo di quasi 3 punti percentuali.