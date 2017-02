Piazza Affari accelera al ribasso, FtseMib sotto 19 mila punti (-0,75%)

Marco Berton 6 febbraio 2017 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione ribassista per gli indici di Piazza Affari con il FtseMib che ha rotto la soglia psicologica dei 19 mila punti portandosi in area 18975, -0,74%. In rosso si distinguono Unicredit, Finecobank e Banco BPM in calo di oltre 2 punti percentuali. Vendite anche su Generali, Mediaset, Bper e Luxottica che cedono circa l'1,5%. In controtendenza solo Telecom, Saipem (+1%) e CNH Industrial +2,3%.