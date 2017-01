Piazza Affari accelera al ribasso: -2% su FCA ed Exor

Marco Berton 12 gennaio 2017 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Si appesantisce ulteriormente l'andamento di Piazza Affari che a meno di mezz'ora dal termine delle contrattazioni segna nuovi minimi. Il FtseMib segna a 19.100 punti un calo di circa 2 punti percentuali. Pesante l'andamento della galassia Agnelli, con il titolo FCA che crolla di quasi 19 punti percentuali in area 8,53 euro. Pesantissima anche Exor che lascia sul terreno il 13,35% in area 38,24 euro. Tra gli altri titoli male Mediaset -4,5%, Leonardo -3,6%, Unipol -3,05% e Mediolanum -3,02%. In positivo rimangono solo Enel, Terna, Snam e A2A, oltre a UBI Banca che si conferma sopra i 3 euro salendo di oltre 3 punti percentuali e mezzo.