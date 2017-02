Piazza Affari accelera al ribasso (-0,76%): pressione sulle banche

Marco Berton 21 febbraio 2017 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio timidamente positivo gli indici milanesi hanno nuovamente intrapreso la strada del ribasso trascinati dalla performance dei titoli bancari. Il FtseMib segna a 18834 punti un ribasso dello 0,76%. Male in particolare UBI Banca, Unicredit e Banco BPM che cedono oltre 2 punti percentuali. In flessione anche Bper -1,8%, Telecom -1,16% e Mediobanca -1,4%. In positivo al momento solo Campari, Salvatore Ferragamo, Tenaris e Brembo, tutte in rialzo di meno di un punto percentuale.