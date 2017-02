Piazza Affari accelera al rialzo, FCA +2,5%

Marco Berton 14 febbraio 2017 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista per gli indici di Piazza Affari con il FtseMib che si porta sui massimi intraday in area 19150, in progresso di quasi mezzo punto percentuale.

Bene in particolare il titolo FCA che, dopo una mattinata in rosso, segna al momento un rialzo prossimo ai 2 punti percentuali e mezzo. Ancora comprate le banche: Bper +3,1%, Banco BPM +3%, Ubi Banca +2,8%. In negativo segnaliamo Telecom e Saipem, in contrazione di oltre un punto percentuale.