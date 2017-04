Piazza Affari: Terna poco mossa sul Ftse Mib. Luigi Ferraris nuovo amministratore delegato

Daniela La Cava 28 aprile 2017 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Terna si muove sulla linea della parità a Piazza Affari. Ieri è stato nominato ufficialmente il nuovo consiglio di amministrazione, con Luigi Ferraris che sarà il nuovo amministratore delegato del gruppo. Nel valzer di poltrone Ferraris in arrivo da Poste Italiane prende il posto di Matteo Del Fante. Confermata alla presidenza Catia Bastioli. "Mi metterò subito al lavoro con una squadra di qualità riconosciuta in Europa e nel mondo, con l’obiettivo di trovare le migliori soluzioni per sviluppare una rete elettrica sempre più all'avanguardia, sostenibile e rispettosa dei territori", ha dichiarato Ferraris.