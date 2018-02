Piazza Affari: Tenaris tra i migliori del Ftse Mib post conti

Daniela La Cava 22 febbraio 2018 - 10:18

Intonazione positiva per Tenaris a Piazza Affari, con il titolo che sale di oltre il 2% (a 13,9 euro ad azione) e si posiziona tra i migliori titoli del Ftse Mib, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari per l'esercizio 2017 e del quarto trimestre. Nel dettaglio, la società ha archiviato l'ultimo scorcio dell'anno con l'utile netto che è balzato a quota 162 milioni di dollari, mentre i ricavi sono saliti del 52% a 1,59 miliardi. Per il futuro il gruppo dei tubi per il petrolio e gas rimane positivo e prevede una buona crescita dei ricavi nel 2018. Post risultati gli analisti di Equita hanno confermato il rating buy su Tenaris, con un target price di 15,5 euro.Soffermandosi sull’outlook, Tenaris ha anche segnalato un aumento significativo delle materie prime negli ultimi mesi che si aspetta sarà compensato da un incremento dei prezzi sostenuto da un miglioramento graduale della domanda. "Ci aspettiamo che i risultati abbiamo dei risvolti positivi per il titolo", commentano gli esperti della Sim milanese.